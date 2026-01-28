Матвиенко: СФ будет развивать принцип "чем больше детей, тем шире поддержка"

Председатель Совета Федерации отметила, что большинство предложений, озвученных на заседании президентского совета, учтены в плане мероприятий по реализации Стратегии семейной и демографической политики до 2030 года

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Совет Федерации в своей законодательной работе будет развивать принцип, поддержанный президентом РФ Владимиром Путиным: "чем больше детей в семье, тем шире меры поддержки". Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

По словам Матвиенко, укрепление мер поддержки семей с детьми является приоритетом в работе верхней палаты парламента.

"Большинство предложений, озвученных на заседании президентского совета, учтены в плане мероприятий по реализации Стратегии семейной и демографической политики до 2030 года, утвержденном правительством РФ. Главные из них касаются укрепления престижа многодетности, поддержки студенческих семей. В своей законодательной работе мы нацелены развивать ключевой принцип, поддержанный главой государства: чем больше детей в семье, тем шире меры поддержки", - сказала она на пленарном заседании.