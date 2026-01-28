Комитет ГД поддержал усиление контроля за здоровьем трудовых мигрантов

В документе подчеркивается, что медосвидетельствование будут оплачивать сами мигранты

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает комплекс мер по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов.

Законопроект в Госдуму внесла группа из 427 депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой. Согласно действующим нормам, после въезда в РФ мигранты должны в течение 90 дней пройти медицинское освидетельствование, чтобы врачи могли выявить отсутствие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также факта употребления наркотических веществ. Авторы инициативы предлагают сократить этот срок до 30 дней, а также обязать мигрантов, которые приехали в страну более чем на 30 дней, проходить медосвидетельствование ежегодно.

При этом в документе подчеркивается, что медосвидетельствование будут оплачивать сами мигранты. Кроме того, инициатива предусматривает запрет на посредничество при обследовании трудовых мигрантов - медицинское освидетельствование смогут проводить только уполномоченные на это организации. Нововведения также предполагают, что прохождение медицинского освидетельствования будет обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента.

По итогам медицинского освидетельствования будет оформляться заключение, в том числе в электронной форме с занесением в единую информационную систему (ЕГИСЗ). Если в ходе обследования у мигрантов обнаружат опасные заболевания, ВИЧ или выяснится, что иностранец употреблял наркотики, медицинские организации должны будут уведомить об этом МВД и Роспотребнадзор для принятия оперативного решения о высылке.

Если Госдума примет закон и его впоследствии подпишет президент РФ, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.