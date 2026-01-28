Мост Благовещенск - Хэйхэ включат в школьные учебники по истории для 11 класса

Такое решение было принято на конференции РВИО

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 января. /ТАСС/. Информацию о международном мосте между Благовещенском (РФ) и Хэйхэ (КНР) включат в учебники по истории для 11 класса. Об этом сообщили в региональном отделении Российского военно-исторического общества (РВИО) в Амурской области.

"Одно из предложений, которое уже принято, касалось учебника "История России" 11 класса. В параграф "Внешняя политика в начале XXI века. Россия в современном мире" предложено добавить фотографию и краткую информацию о нашем мосте Благовещенск - Хэйхэ, так как один из пунктов посвящен взаимоотношениям России и Китая", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято на конференции РВИО "О совершенствовании преподавания истории в школе" в Москве. Экспертом от Дальнего Востока выступил представитель регионального отделения РВИО Эдуард Лавриненко. Он же принял участие в доработке единой линейки учебников истории России и всеобщей истории 10-11 класса.

Обновленное издание государственных учебников начнет поступать в российские школы в этом году к 1 сентября.