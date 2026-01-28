В Москве 28 января ожидается новый рекорд по осадкам

Наибольшее количество снега за ночь выпало в Волоколамске

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новый рекорд по осадкам может быть установлен в Москве в среду, снегопад продолжится в течение дня. Об этом сообщила в своем Telegram-канале синоптик Татьяна Позднякова.

"Снег в Москве и области продолжится и днем в среду. В Москве ожидается новый рекорд по осадкам, который пока принадлежит 1977 году. В период снежной погоды за 36 часов на ВДНХ уже выпал 21 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы. Днем в среду снег продолжится, и накопленная сумма осадков за 27-28 января достигнет 50% от нормы января", - написала Позднякова.

Она добавила, что в ночь 28 января в Москве и области время от времени принимался снег. В западной половине региона снег достигал категории "сильный". Наибольшее количество осадков выпало в Волоколамске - 10 мм. В Москве, на ВДНХ, сумма осадков составила 8 мм, что на 0,4 мм меньше рекорда дня.