Комитет ГД поддержал увеличение штрафов за уклонение мигрантов от обследования

В частности, законопроект предусматривает, что за неуплату штрафа в срок последует обязательное выдворение за пределы страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который в том числе предусматривает повышение более чем в 12 раз штрафов за уклонение мигрантов от прохождения медицинского освидетельствования , а также предполагает возможность выдворения за это иностранцев по решению суда.

Законопроект в Госдуму внесла группа из 427 депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой. Согласно действующим нормам, за уклонение иностранцев от медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере 2-4 тыс. рублей с возможностью выдворения по решению суда. Авторы инициативы предлагают установить размер штрафов на уровне 25-50 тыс. рублей, сохраняя возможность выдворить иностранца из РФ по решению суда.

Законопроект также предусматривает, что за неуплату штрафа в срок последует наложение штрафа в двукратном размере от изначальной суммы и обязательное выдворение за пределы страны.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев. Для физических лиц штраф будет составлять 25-100 тыс. рублей, для должностных лиц - 100-200 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. При этом в документе подчеркивается, что при нарушении порядка обследования в отношении сразу нескольких иностранцев административная ответственность будет наступать за каждый отдельный случай.

Если Госдума примет закон и его впоследствии подпишет президент РФ, закон вступит в силу со дня его опубликования.