Комитет ГД поддержал идею лишать свободы за подделку справок об отсутствии ВИЧ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за подделку и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ.

Законопроект в Госдуму внесла группа из 427 депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером Госдумы, председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой. Предусматривается, что за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, а также за продажу и использование таких документов преступникам будет грозить ограничение свободы на срок до 3 лет с возможным штрафом от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до 4 лет с возможным аналогичным штрафом или лишение свободы на срок до 4 лет с таким же возможным штрафом.

Документ предполагает, что аналогичные преступления, совершенные в отношении справок об отсутствии ВИЧ-инфекции, будут наказываться строже. Так, наказание будет составлять от 2 до 4 лет ограничения свободы, от 2 до 5 лет принудительных работ или от 2 до 5 лет лишения свободы. Возможный штраф в каждом из случаев будет составлять от 800 тыс. рублей до 1,5 млн рублей.

Более строгое наказание также предусматривается, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета или служебного положения. В этом случае преступникам будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. В дополнение к этому может быть наложен штраф в размере 1-2 млн рублей и запрет занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет.

Наиболее жесткое наказание предлагается ввести для преступлений, совершенных организованной группой, повлекших массовое заражение людей опасным заболеванием или другие тяжкие последствия. За это преступнику будет грозить от 4 до 8 лет лишения свободы, а также возможное дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1,5-3 млн рублей и запрета занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет.