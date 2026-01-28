Закрытый из-за гололеда калининградский зоопарк открыли для посетителей

Он работает в обычном режиме с 09:00 до 17:00

КАЛИНИНГРАД, 28 января. /ТАСС/. Закрытый из-за сильного гололеда зоопарк в Калининграде возобновил работу в обычном режиме, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Смело посещайте Калининградский зоопарк: он открыт и работает в обычном режиме с 09:00 до 17:00 (время местное). Территория густо посыпана и обработана, но бдительность все равно желательно не терять", - говорится в сообщении.

27 января зоопарк в Калининграде закрывали из-за гололеда.