В Главгосэкспертизе сообщили о нехватке в РФ квалифицированных проектировщиков

По словам начальника ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" Игоря Манылова, важно технологически ограничить доступ неквалифицированным проектировщикам

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рынку проектировщиков в России не хватает компетенции. Такое мнение высказал журналистам начальник ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" Игорь Манылов.

"Была проведена большая работа, чтобы разобраться, почему так мало квалифицированных проектировщиков. Рынок проектировщиков сейчас слабый, заказчики страдают. Не хватает компетенций. Но мы считаем, что надо работать над компетенцией, а не над выбиванием с рынка", - сказал Манылов.

Он добавил, что Главгосэкспертиза предлагает принять стандарты качества. "Мы сами общаемся с саморегулируемыми организациями, задаем вопросы. Но если ты в СРО вступил, то надо соблюдать стандарты. Мы продвигаем идею разработки стандартов и системы менеджмента качества. Мы считаем это приоритетом", - отметил Манылов.

По его словам, важно технологически ограничить доступ неквалифицированным проектировщикам.