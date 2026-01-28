Сенаторы Перминова и Синицын перешли в другие комитеты СФ

Глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко попросил поддержать соответствующее постановление

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава комитета СФ по соцполитике Елена Перминова перешла в комитет СФ по международным делам, а первый заместитель главы комитета по экономполитике Алексей Синицын перешел в комитет по соцполитике. За соответствующие постановления проголосовали сенаторы на пленарном заседании СФ.

"Сенатор Перминова Елена Алексеевна просит перевести ее из состава комитета по социальной политике в комитет по международным делам, а сенатор Синицын Алексей Владимирович написал заявление с просьбой перевести его из состава комитета по экономической политике в комитет по социальной политике. У вас на руках имеется соответствующий проект постановления, просьба поддержать", - сказал глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко на заседании, обращаясь к сенаторам.