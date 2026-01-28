Онищенко: с конца 1990-х годов зарегистрировано 200-300 случаев вируса Нипах

Пандемического потенциала у этого вируса нет, рассказал академик РАН

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Порядка 200-300 случаев вируса Нипах зарегистрировано в мире с конца 1990-х годов, в основном они приходятся на Азию. Пандемического потенциала у этого вируса нет, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"За весь период с 1998-1999 годов официально было зарегистрировано в мире, прежде всего, в Азии, порядка 200-300 случаев. Но летальность у него очень высокая. Были случаи, когда все умирали. А так, в среднем, считается, что до 70%", - сказал Онищенко в ходе видеомоста на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС".

Он добавил, что у вируса нет такого пандемического потенциала, какой был у COVID-19. Нипах не передается воздушно-капельным путем.