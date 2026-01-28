В "Центроспасе" простились с заслуженным спасателем России Андреем Легошиным

Один из основателей передового отряда МЧС России умер на 64-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Штокал/ ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники и ветераны спасательной службы простились с одним из основателей передового отряда "Центроспас" МЧС России, заслуженным спасателем России Андреем Легошиным.

Церемония прощания прошла в "Центроспасе" Жуковском. Проститься с легендарным спасателем пришли сотни человек - его коллеги и сослуживцы, кто вместе с ним с начала 90-х участвовал в ликвидации самых тяжелых чрезвычайных ситуаций в России и за рубежом.

"Андрей всего себя посвятил Отчизне родимой: жила бы страна родная, и нету других забот", - сказал бывший первый замглавы МЧС, бывший временно исполняющий обязанности министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Он напомнил, что Андрей Легошин, как и его брат, герой России Владимир занимался созданием "Центроспаса". "Я уважаю Андрея, как и его брата Владимира. Я их люблю, а не любить их нельзя. Не любить их - это значит не любить "Центроспас". Не любить "Центроспас" - это значит не любить министерство. Не любить министерство - это значит не любить Отчизну родимую. Вот круг и замкнулся", - добавил Чуприян. Он сказал, что никак не может смириться с тем, что никогда больше не пожмет руку улыбающемуся, доброму, правильному, умному человеку. "Мы, мужики, почему-то так скупы на добрые, теплые слова при жизни. Может быть, это потому что мы уверены, что мы и завтра будем", - добавил Чуприян.

Директор департамента гражданской обороны МЧС генерал-лейтенант Олег Мануйло назвал Андрея Легошина человеком безмерной смелости, отваги и мужества, отметив, что при нем были внедрены все основные технологии спасения и оказания помощи, которые спасатели применяют и сегодня.

Сотрудники отряда "Центроспас" МЧС вспомнили, что именно при Легошине отряд получил признание во всем мире и стал визитной карточкой спасательной службы России.

О Легошине

Андрей Легошин умер 26 января на 64-м году жизни. Он родился 18 марта 1962 года в городе Железнодорожном Московской области. Вместе со своим братом-близнецом Владимиром был одним из создателей отряда "Центроспас" МЧС в 1992 году, когда спасательная служба России только формировалась. В 1996 году он возглавил это подразделение и был его начальником до 2003 года, затем перешел на службу в центральный аппарат МЧС. Легошин был универсальным спасателем, освоив многочисленные специальности: проведение спасательных работ на авиационной технике, пожарный-спасатель, газоспасатель, парамедик, парашютист. На его счету сотни спасенных жизней в самых страшных катастрофах в России и за рубежом. Награжден двумя орденами Мужества, медалями "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственными наградами МЧС России.