На Ямале запустили очистные сооружения производительностью 20 тыс. куб. м

Новый комплекс ввели в эксплуатацию в Лабытнанги

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Обновленные очистные сооружения с увеличенной производительностью до 20 тыс. куб. м воды в сутки запустили в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Надыме запустили обновленные очистные сооружения. Объект успешно прошел все испытания, включая тестовый период в 2025 году, и подтвердил свою готовность к круглогодичной работе в условиях северного климата. Благодаря масштабной реконструкции производительность станции увеличена с 13 до 20 тыс. куб. м воды в сутки. На объекте установлено современное оборудование - новые резервуары, осветлители и системы обезжелезивания", - говорится в сообщении.

В конце 2025 года были отобраны контрольные пробы, исследования которых подтвердили соответствие всех показателей санитарным нормам и требованиям. Кроме того, новый комплекс очистных сооружений введен в эксплуатацию в Лабытнанги, он включает в себя очистные установки, насосные станции и две нитки водопровода общей протяженностью более 10 км. На аналогичном объекте в Яр-Сале в настоящий момент проводятся пусконаладочные работы. Модернизация водоочистных сооружений сейчас также проводится в Пуровском районе, селе Ныда, продолжаются работы по монтажу резервуара в Салехарде.

За 2025 год в округе было заменено 24 км водопроводных сетей в семи городах и пяти районах. Всего в округе действует 87 водоочистных сооружений в 53 населенных пунктах, в которых проживает более 500 тыс. человек. В 2026 году продолжится реконструкция водоочистных сооружений в Ноябрьске, Новом Уренгое, и поселке Пангоды, также будет модернизирован объект в селе Салемал.