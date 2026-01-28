Исполком СНГ и Ассамблея народов мира подписали меморандум о сотрудничестве

Многие направления деятельности организаций совпадают, в частности сферы кино, народного творчества, образования, отметил генсек Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Исполком СНГ и Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов мира" подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом поставили генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев и генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

"Уверены, что взаимовыгодное сотрудничество станет драйвером усиления интеграционных процессов на пространстве Содружества, направленных на укрепление добрососедских отношений между народами и государствами и основанных на уважении интересов друг друга", - сказал журналистам Лебедев.

Он отметил, что многие направления деятельности организаций совпадают, в частности сферы кино, народного творчества, образования. "Еще раз подчеркну: расширение партнерских отношений между нашими организациями будет способствовать реализации общих целей и углублению интеграционных процессов на пространстве СНГ", - сказал Лебедев.

Бельянинов отметил, что ассамблея представляет собой народную дипломатию. "Сейчас, когда все международные институты практически рухнули", очень важно договариваться на уровне простых людей, пояснил он.

27 мая 2017 года в Москве на первом съезде Ассамблеи народов Евразии был учрежден Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии". В 2025 году после отчетно-выборного собрания организация получила новое название - "Ассамблея народов мира", расширив охват на Африку.