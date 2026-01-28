В Красноярске таможенники обнаружили чучело крокодила у пассажирки из Вьетнама

Женщина рассказала, что приобрела его в качестве сувенира, а о необходимости декларирования не знала

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Красноярские таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила длиной более 1 м в багаже пассажирки, прилетевшей из Вьетнама. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

"Чучело сиамского крокодила обнаружили красноярские таможенники у россиянки, прибывшей рейсом Нячанг - Красноярск. Рептилию весом 1,6 кг и длиной 105 см выявили во время таможенного контроля багажа пассажирки", - говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что приобрела чучело в качестве сувенира, а о необходимости декларирования и представления разрешительных документов не знала. "Экспертиза подтвердила, что это чучело сиамского крокодила, подпадающего под действие Конвенции СИТЕС", - уточнили в пресс-службе.

По факту возбуждены два административных дела по статьям о несоблюдении запретов и ограничений и о недекларировании товаров. Нарушительнице грозит штраф и конфискация товара.