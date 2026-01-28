На Камчатку доставили новую партию техники для уборки снега

Из Москвы привезли экскаватор и три бульдозера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Самолет Ан-124 "Руслан" доставил из Москвы на Камчатку новую партию тяжелой техники для уборки снега после циклона. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Камчатского края.

"На полуостров прибыл экскаватор и три бульдозера - крупногабаритная техника, необходимая для ликвидации последствий мощных снегопадов. Поставка организована по договоренности губернатора Камчатского края Владимира Солодова и полпреда [президента РФ в] ДФО Юрия Трутнева с Министерством обороны России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшие дни на Камчатке ожидают прибытие следующей партии техники морским транспортом. Всего регион получит 20 единиц техники из Приморья, Сахалина и Москвы.

Ранее на полуостров уже были доставлены погрузчики, комбинированные дорожные машины, роторные установки и экскаваторы. Вся техника сразу выводится на уборку снега.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС муниципального уровня. Высота сугробов в городе достигает трех-четырех этажей, в первые дни после удара стихии люди передвигались по городу на лыжах, снегоходах, в пригороде - на собачьих упряжках. Для помощи региону в ликвидации последствий циклонов Приморье, Сахалин и Москва выделили снегоуборочную технику.