Genotek: россияне чаще всего интересуются генетическими тестами в 35-40 лет

Это потенциально связано с растущим интересом представителей этой возрастной категории к наследственности и долгосрочному качеству жизни, считают в компании

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские мужчины и женщины проявляют наибольший интерес к генетическим тестам и пользуются подобными услугами в возрасте 36 лет, а также в конце третьего и начале четвертого десятка лет жизни. Это потенциально связано с растущим интересом представителей этой возрастной категории к наследственности и долгосрочному качеству жизни, сообщила ТАСС пресс-служба Genotek.

"Период около 35-40 лет - это точка переосмысления отношения к здоровью. Люди начинают чаще задумываться о профилактике заболеваний, наследственных рисках и долгосрочном качестве жизни, а не только о решении текущих проблем", - пояснила руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, специалисты геномного центра пришли к такому выводу при анализе обезличенных данных более 200 тыс. россиян, обращавшихся в компанию для проведения ДНК-тестирования. В их числе были как дети и подростки (6% выборки), так и очень пожилые люди на восьмом или даже девятом-десятом десятке лет жизни (1,3%). При этом чаще всего за подобными услугами обращались мужчины и женщины в возрасте 36 лет.

Также исследователи отмечают, что они не зафиксировали существенных различий между мужчинами и женщинами в этом отношении, что говорит об одинаковом интересе представителей и того, и другого пола к генетическому тестированию. Как предполагают исследователи, это потенциально связано с тем, что в этом возрасте россияне чаще всего принимают важные семейные решения и пользуются генетическими тестами для того, чтобы получить ответ на связанные с ними вопросы.