Медведев назвал комплексный подход будущим системы МФЦ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Будущим системы МФЦ в России является комплексный подход к решению жизненных ситуаций граждан. На это указал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

Он напомнил, что все начиналось с ситуации, когда человек обращался в "одно окно" с тем или иным заявлением и получал услугу либо лично, либо в цифровой форме. Сейчас же, указал Медведев, речь уже идет о комплексном решении жизненных вопросов, той жизненной ситуации, в которой находится человек, например, когда у него рождается ребенок.

"Кстати, я тоже смотрел в последнее время несколько раз, как быстро выдаются те или иные документы, связанные с рождением ребенка. Это все делается очень быстро и очень качественно, - отметил зампред Совбеза. - Вот такой комплексный подход, безусловно, является будущим системы МФЦ".

"Вы хорошо работаете, спасибо вам за эту работу. И желаю всем нам дальнейших побед", - резюмировал Медведев, обращаясь к участникам форума.