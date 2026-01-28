Курсанты центра "Воин" получат дополнительные баллы при поступлении в ДВФУ

Соглашение о сотрудничестве с вузом центр подписал в сентябре 2025 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Выпускники центра "Воин" могут получить дополнительно до 10 баллов при поступлении в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"За прохождение в 2024-2026 гг. программ центра "Воин" продолжительностью не менее 144 часов курсанты получат семь дополнительных баллов при поступлении в Дальневосточный федеральный университет, при обучении не менее 288 часов - 10 баллов. Соответствующие изменения внесены в перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение в ДВФУ по программам бакалавриата и программам специалитета", - говорится в сообщении.

По словам директора центра "Воин" Дмитрия Шевченко, ДВФУ является стратегическим партнером организации. Соглашение о сотрудничестве с вузом было подписано в сентябре 2025 года на X Восточном экономическом форуме. "Планируем в этом году открыть [в Приморье] филиал центра "Воин", - цитируют в сообщении Шевченко.

Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что задача университета - "воспитывать сильных специалистов, которые будут нести ответственность за будущее нашей страны". "Для нас это означает, что каждый выпускник ДВФУ должен обладать не только профессиональными навыками, но и быть настоящим патриотом: понимать задачи развития нашей страны, нести ответственность за свою работу и результат, уметь защищать Родину и свою семью", - приводятся слова ректора.

Филиалы центра "Воин" работают в 21 регионе России, в них прошли обучение свыше 111 тыс. курсантов. Всего в обучении задействовано около 400 инструкторов.