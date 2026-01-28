Регионам выделят 32 млрд рублей на восстановление лесов

За последние пять лет восстановили 6,9 млн га леса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделит регионам на восстановление лесов 32 млрд рублей до 2030 года. За последние пять лет было восстановлено 6,9 млн га леса, заявил в Совете Федерации руководитель Рослесхоза Иван Советников.

"Мы обеспечиваем весь цикл - от сбора до уходов за лесами. Федеральный проект предусматривает и лесные питомники, и объекты лесного семеноводства, и уходы. До 2030 года на эти цели регионам выделено 32 млрд рублей. Это очень большие деньги и соответственно большая ответственность", - сказал Советников.

По его словам, задачей ведомства на 2026 год является также проверка всех площадей искусственного лесовосстановления.

"На протяжении последних пяти лет у нас площадь восстановления лесов превышает площади вырубленных и погибших лесов. Работы по лесовосстановлению проведены на 6,9 млн га, что на 1,7 млн га превышает площадь погибших и вырубленных лесов. Причем такие работы проводим везде: как в многолесных регионах, так и в малолесных. Совместно с Минприроды России восстанавливаем леса в малолесной Калмыкии", - отметил Советников.