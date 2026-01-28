ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Регионам выделят 32 млрд рублей на восстановление лесов

За последние пять лет восстановили 6,9 млн га леса
Редакция сайта ТАСС
09:02

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделит регионам на восстановление лесов 32 млрд рублей до 2030 года. За последние пять лет было восстановлено 6,9 млн га леса, заявил в Совете Федерации руководитель Рослесхоза Иван Советников.

"Мы обеспечиваем весь цикл - от сбора до уходов за лесами. Федеральный проект предусматривает и лесные питомники, и объекты лесного семеноводства, и уходы. До 2030 года на эти цели регионам выделено 32 млрд рублей. Это очень большие деньги и соответственно большая ответственность", - сказал Советников.

По его словам, задачей ведомства на 2026 год является также проверка всех площадей искусственного лесовосстановления.

"На протяжении последних пяти лет у нас площадь восстановления лесов превышает площади вырубленных и погибших лесов. Работы по лесовосстановлению проведены на 6,9 млн га, что на 1,7 млн га превышает площадь погибших и вырубленных лесов. Причем такие работы проводим везде: как в многолесных регионах, так и в малолесных. Совместно с Минприроды России восстанавливаем леса в малолесной Калмыкии", - отметил Советников. 

РоссияСоветников, Иван Васильевич