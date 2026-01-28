Москва вошла в топ-3 мировых мегаполисов по освещенности

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в 2025 году архитектурно-художественная подсветка украсила порядка 100 объектов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Москва входит в топ-3 наиболее освещенных мегаполисов мира. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва уверенно входит в топ-3 наиболее освещенных мегаполисов планеты. При этом благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам управления электропотребление городского освещения практически не растет", - написал мэр.

Он добавил, что в прошлом году архитектурно-художественная подсветка украсила порядка 100 объектов. В их числе фасады школ, реконструированных в рамках программы "Моя школа", Живописный мост, новая "Царская набережная" в музее-заповеднике "Коломенское" и Театр им. Пушкина.

"В Москве также создается единая система пешеходной навигации, в рамках которой в городе уже установлено 108,1 тыс. домовых и 16,2 тыс. отдельно стоящих указателей. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. На некоторых из них есть QR-коды, с помощью которых можно узнать о выдающихся жителях столицы", - отметил Собянин.

По его словам, в Москве в этом году планируется установить более 26 тыс. приборов наружного освещения - прежде всего, во дворах, на детских и спортивных площадках. Архитектурно-художественной подсветкой оснастят 139 объектов, а на улицах появятся еще 2,4 тыс. домовых и 1 тыс. отдельно стоящих указателей.