Агент Анны Ардовой рассказала о здоровье артистки

По ее словам, актриса чувствует себя хорошо и продолжает гастролировать

Анна Ардова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заслуженная артистка Анна Ардова чувствует себя хорошо и продолжает гастролировать. Об этом ТАСС сообщила агент актрисы.

"Анна Ардова активно работает, творит, живет, и, слава Богу, у нее все хорошо со здоровьем", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, Ардова продолжает активную гастрольную деятельность.

"Мы только что вернулись с одних гастролей, сейчас едем на другие. Буквально на днях была фотосессия - жизнь идет очень насыщенно", - добавила она.

Раннее в СМИ появилась информация о том, что Ардова перенесла онкологическое заболевание и находится в состоянии ремиссии, а также проходила лечение и продолжает наблюдаться у врачей.