В Москве обновили более 200 газорегуляторных пунктов за 15 лет

Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 200 газорегуляторных пунктов (ГРП) модернизировали в Москве за 15 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. За последние 15 лет в рамках программы по обновлению и технологическому развитию газовой инфраструктуры провели модернизацию 202 газорегуляторных пунктов", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что обновляют как стандартные ГРП, так и крупные системообразующие объекты. Из 202 прошедших модернизацию пунктов семь - опорные для всей городской сети - их стабильная работа критически важна для обеспечения газом объектов социальной инфраструктуры, промышленности и жилого сектора.

"Большая часть модернизированных пунктов прошла комплексное техническое перевооружение - установлено современное газораспределительное оборудование, произведенное на собственных мощностях столичного газового хозяйства. Это оборудование отличается повышенной надежностью и низким уровнем шума. Внедрены новые автоматизированные системы регулирования, обновлена предохранительная арматура. Для объектов большой мощности выполнены работы по повышению производительности и устойчивости к пиковым нагрузкам", - добавили в комплексе.

В ведомстве заверили, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз".