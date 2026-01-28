СК возобновил дело сестер Хачатурян

Девушки находятся под запретом определенных действий

Ангелина Хачатурян (на втором плане) © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следственный комитет возобновил уголовное дело в отношении сестер Хачатурян, которые обвинялись в убийстве своего отца. Об этом ТАСС рассказал адвокат одной из них Алексей Паршин.

"Дело официально возобновлено. Однако пока ни защита, ни само следствие не получили на руки финальный текст решения Московского городского суда в отношении самого Хачатуряна, который осужден за насилие над своими детьми. Как только мы получим его, подадим ходатайство о прекращении дела сестер Хачатурян, так как они действовали в состоянии необходимой обороны", - сказал защитник. Он подчеркнул, что этот факт подтверждается приговором Бутырского суда Москвы, вынесенным Хачатуряну посмертно.

Паршин добавил, что сами сестры находятся под запретом определенных действий. "Им запрещено общаться друг с другом, с прессой и со свидетелями по делу", - заключил он.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три его дочери нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Действия девушек были квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. Из основного дела были выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана невменяемой в момент преступления.

В феврале 2020 года следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью. 4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению этого постановления незаконными. Проверка по этим обстоятельствам проводилась СК с июня 2019 года по февраль 2020 года. Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года и на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствие матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение с дочерьми, систематически бил и унижал их, угрожал причинением физического насилия, принуждал к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у дочерей развились расстройства в виде синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства. Бутырский суд признал его виновным в причинении своим детям тяжкого вреда здоровью и в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера.