Businesstech: в ЮАР переименуют город Ист-Лондон в КуГомпо-Сити

В Южно-Африканской Республике утвердили переименование более 20 географических объектов

ПРЕТОРИЯ, 28 января. /ТАСС/. Министерство спорта, искусства и культуры ЮАР утвердило переименование более 20 географических объектов, включая один из крупнейших городов страны Ист-Лондон, который станет КуГомпо-Сити. Об этом сообщил местный новостной портал Businesstech.

Наряду с основанным в 1847 году Ист-Лондоном будет переименован один из старейших городов на юге Африки - Храаф-Рейнет, который станет Роберт Собукве, передает издание. В Храаф-Рейнете в 1795 году была провозглашена Бурская республика, которая была позднее захвачена английскими войсками.

Новые названия 21 города и района должны быть опубликованы в официальном бюллетене с тем, чтобы вступить в силу. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

С момента краха в ЮАР системы апартеида 32 года назад в стране было переименовано более 1 тыс. городов и поселков. Были также снесены и демонтированы около 30 монументальных памятников эпохи колониализма и апартеида, которые находились на городских площадях и улицах. В ЮАР действует государственная программа по переименованию, которую реализует правительство республики.