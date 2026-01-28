Кириенко рассказал о поразивших его словах Путина о президентстве

По мнению российского лидера, чтобы быть президентом в России, главное качество - это уметь чувствовать боль другого человека

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Слова Владимира Путина о том, что главным качеством для президента России должно быть умение чувствовать боль другого человека, как свою собственную, поразили первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Кириенко рассказал на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ, что в 2000-х годах в качестве полпреда президента в Приволжском федеральном округе присутствовал на встрече Путина со школьниками и студентами.

"Один из школьников задал Владимиру Владимировичу вопрос: скажите, каким главным качеством надо обладать для того, чтобы быть успешным президентом в такой стране, как Россия. <...> Я честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна, а Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь", - отметил Кириенко.

"Он сказал, что для того, чтобы быть президентом в России, главное качество - это уметь чувствовать боль другого человека, как свою собственную", - добавил первый замруководителя Администрации президента РФ.