С улиц Москвы вывозят снежные валы

Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам

© Олеся Кулинчик/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Столичные городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия мощного снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"Сильный снег продолжался всю ночь. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки сохранятся и сегодня, 28 января. Ночью и рано утром провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повсеместно проводится очистка от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Организованы работы по погрузке и вывозу сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов.

"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в комплексе.