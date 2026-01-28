РЖД очистили более 23 тыс. км ж/д путей во время снегопадов

Железнодорожники расчищают инфраструктуру круглосуточно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) очистили более 23 тыс. км железнодорожных путей в период сильных снегопадов с 26 по 27 января, сообщается в официальном Telegram-канале холдинга. Было убрано более 1 млн куб. м снега.

"В период сильных снегопадов с 26 по 27 января на всей сети российских железных дорог было убрано более 1 млн куб. м снега. Суммарно за этот период расчищено порядка 23 тыс. километров путей", - сказано в сообщении.

Как отмечают в РЖД, больше всего снега вывезено в регионах, находящихся в границах Московской (217 тыс. куб. м), Западно-Сибирской (145 тыс. куб. м), Свердловской (119 тыс. куб. м), Северной (109,9 тыс. куб. м) железных дорог.

"Расчищаем инфраструктуру в круглосуточном режиме", - уточнили в холдинге. Более 18 тыс. железнодорожников участвовали в работах в пиковые дни.

Кроме того, свыше 16,8 млн куб. м снега было убрано с путей с начала года.

"Если спрессовать его в ровные кубы шириной 1 метр и высотой 1 метр, из них получилась бы стена длиной в 16 тыс. километров. Это расстояние от Калининграда до Владивостока и еще обратно до Урала", - уточнили в РЖД.