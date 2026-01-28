В Москве улицы могут начать переименовывать в честь расположенных на них храмов

Заместитель председателя Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви иерей Александр Привалов отметил, что именно в этой традиции названы улицы Ильинка, Покровка и Якиманка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Московские улицы в будущем могут быть переименованы в честь расположенных на них храмов, поскольку это является одной из древнейших традиций столичной топонимики, однако судьба начинания зависит от активности духовенства. Об этом на семинаре для настоятелей строящихся храмов рассказал заместитель председателя Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви иерей Александр Привалов.

"Буквально накануне нашего семинара ко мне обратились из Генплана Москвы со следующей инициативой. Они считают необходимым поддержать одну из древнейших, наряду с географической проекцией и закреплением фамилий, традицию московских топонимик - наименовывать улицы по расположенным на них храмах, как у нас в старой Москве", - сообщил он на мероприятии, проходящем в рамках XXХIV Международных Рождественских образовательных чтений в залах храма Христа Спасителя.

По его словам, именно в этой традиции названы столичные улицы Ильинка, Покровка и Якиманка, чьи названия не всегда понятны современным москвичам.

Отец Александр отметил, что судьба этой инициативы зависит от поддержки ее священниками. "Если это будет коллективная инициатива, то есть не один батюшка захочет, а 10-20, то Генплан ее поддержит. Приложим свое участие, потому что это названия улиц - это украшение Москвы", - резюмировал он.

Международные Рождественские чтения - главный церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Заключительный этап Рождественских чтений проходит с 25 по 29 января 2026 года в Москве под почетным председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Региональный этап принимали 212 епархий: 198 - в России и 14 - в других странах.