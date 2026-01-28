Кириенко: доверие людей к органам госвласти растет

Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что появление МФЦ 15 лет назад стало культурной революцией и поменяло целые пласты в системе государственного управления

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Доверие людей к органам государственной власти кардинально меняется. В 2025 году 65% обращений от населения поступили к учреждениям, пять лет назад это цифра составляла всего 5%, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ.

"В 2020 году непосредственно к органам государственной власти обращалось всего 5% запросов, а 95% люди пытались, в некотором смысле они не верили в то, что само учреждение, которое мне оказало услугу, решит это, значит надо найти кого-то, кому пожаловаться. В 25-м году 65% обращений шло непосредственно к органу государственной власти или государственному бюджетному учреждению. Доверие людей кардинально меняется", - констатировал он.

По его мнению, появление МФЦ 15 лет назад стало культурной революцией и поменяло целые пласты в системе государственного управления, также за это время появилась 171 тыс. государственных пабликов: "Каждое бюджетное социальное учреждение имеет свою страницу, в которой они не ждут, когда человек обратится с вопросом, а проактивно информирует людей о том, что они делают, что у них поменялось, что можно решить по этому поводу".