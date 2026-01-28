В Испании объявили максимальный уровень погодной опасности из-за бури со снегопадами

Оператор местных аэропортов Aena призвал пассажиров уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний

МАДРИД, 28 января. /ТАСС/. Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в большинстве провинций страны из-за бури, сопровождающейся снегопадами, дождями и сильными порывами ветра.

Как говорится на сайте метеослужбы, в ряде населенных пунктов на западе и юге королевства уровень тревоги повышен до максимального - красного (чрезвычайная опасность). Непогода уже затронула движение по десяткам дорог, некоторые из них сейчас перекрыты. Кроме того, на ряде участков зафиксированы проблемы с железнодорожным сообщением.

Оператор местных аэропортов Aena в X призвал пассажиров уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний. Из-за бури в некоторых населенных пунктах пришлось отменить занятия.

В испанской столице также идет снег. Делегация правительства в автономном сообществе Мадрид в связи со снегопадами активировала первый уровень специального плана гражданской защиты.