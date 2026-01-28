Минздрав заявил о наличии в России запасов карбоплатина

Они составляют более 250 тыс. упаковок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Остатки препарата "карбоплатин", применяемого в химиотерапии, в РФ превышают 250 тыс. упаковок, что свидетельствует о достаточных запасах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Ранее "Ведомости" сообщили о том, что фармпроизводители применяемого в химиотерапии карбоплатина по запросу Минздрава России выпустят на рынок дополнительные партии этого препарата.

"В настоящее время препарат [карбоплатин] производится пятью российскими фармацевтическими предприятиями, что обеспечивает его стабильное наличие на внутреннем рынке. В течение 2025 года в гражданский оборот было введено свыше 500 тысяч упаковок препарата. Актуальные данные системы маркировки показывают, что остатки на складах превышают 250 тысяч упаковок, что свидетельствует о достаточных запасах", - говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что препарат относится к категории госпитальных, его закупка осуществляется напрямую медорганизациями. Для пациентов, которым по медицинским показаниям рекомендовано применение этого препарата, предусмотрено его бесплатное введение в медицинских организациях. "С целью недопущения дефектуры и обеспечения стабильности поставок Минздравом России по заявлению производителей проведена перерегистрация цены препарата c учетом анализа ФАС России", - пояснили в министерстве.