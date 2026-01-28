Экс-глава управления цифровой трансформации ФСИН ушел на СВО из СИЗО

Алексей Тимченко обвиняется в получении взятки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший начальник управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко, обвиняемый в получении взятки, заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Об этом ТАСС сообщили в Савеловском суде Москвы, который рассматривает дело Тимченко.

"Рассмотрение дела Тимченко А. В. приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны РФ", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что Тимченко еще в ходе проведения предварительного следствия подал заявление об участии в боевых действиях в зоне СВО. Ему было отказано в связи незавершенными следственными мероприятиями.

Согласно материалам дела, Тимченко получил порядка 1,5 млн рублей и четыре телефона iPhone от представителя ООО "АНТ" и ООО "Современные технологии" Сергея Путилина за лоббирование интересов последнего при заключении госконтракта на поставку программного обеспечения в главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России. Путилин заключил досудебное соглашение и был условно осужден по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Тимченко является ветераном боевых действий на территории Сирии.