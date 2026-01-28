Эксперты назвали симптомы заражения вирусом Нипах

Они схожи с другими инфекциями: повышение температуры до 38 градусов и выше, мышечная и головная боль, озноб и слабость

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Признаками заражения вирусом Нипах могут быть резкое повышение температуры до 38 градусов и выше, сильная головная и мышечная боль, как при обычном гриппе и других инфекционных заболеваниях. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Нина Вишневская, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Болезнь может протекать бессимптомно, а затем стремительно развиться, отметила она. Продолжительность инкубационного периода в среднем составляет 4-14 дней. При этом были случаи, когда признаки заболевания возникали спустя 45 дней после контакта с зараженным материалом или больным человеком.

"Для него характерно резкое повышение температуры до 38°C и выше, сильная головная и мышечная боль, озноб, слабость, тошнота. Опасность возникает, когда вирус поражает нервную систему - у части пациентов развивается спутанность сознания, судороги и острая дыхательная недостаточность", - сказала Вишневская, отметив схожесть симптомов с обычным гриппом.

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ПНИПУ Валерий Литвинов также указал на то, что признаки инфекции, вызванной вирусом Нипах, можно спутать и с другими заболеваниями.

"Прежде всего, его можно принять за различные энцефалиты - например, клещевой или герпетический, а также за тропические лихорадки. Кроме того, симптомы вируса могут напоминать тяжелое течение COVID-19, бронхопневмонию или осложненные формы бактериальных и вирусных пневмоний. То есть любая инфекция, протекающая с высокой температурой и поражением легких, головного мозга или других внутренних органов, может иметь схожие с Нипахом проявления", - добавил он.

О вирусе

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии. С тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии, в том числе в Индии. Он вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Вакцины от него пока нет. При этом в 70% случаев заболевание кончается летальным исходом. Разносчиками вируса считаются крыланы - большие летучие мыши. Они питаются фруктами, особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм, куда может попасть их зараженная слюна.

Два последних подтвержденных случая заражения вирусом Нипах были зафиксированы в индийском штате Западная Бенгалия с декабря 2025 года. Минздрав Индии выступил с опровержением утверждений СМИ о том, что таких случаев в стране уже пять.

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, в мире с конца 1990-х годов зарегистрировано около 200-300 случаев передачи вируса Нипах. В основном они приходятся на Азию. При этом у вируса нет такого пандемического потенциала, какой был у COVID-19. Нипах не передается воздушно-капельным путем.