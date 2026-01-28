В Москве в 2026 году капитально отремонтируют почти 1,8 тыс. многоквартирных домов

В рамках региональной программы приведут в порядок 1 796 домов площадью 15,5 млн кв. м

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Капремонт около 1,8 тыс. московских домов запланирован в 2026 году. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов приведем в порядок 1 796 домов площадью 15,5 млн кв. м. Сроки и объемы работ определяются, исходя из данных регулярных обследований технического состояния зданий. В региональную программу включено 30 075 домов общей площадью 320,1 млн кв. м. С 2015 по 2025 год отремонтировали 15 344 дома общей площадью 90,2 миллиона квадратных метров, из них 2 482 дома - в 2025 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2020 года город выделяет целевые субсидии для реставрационных работ в многоквартирных домах - объектах культурного наследия. "Работы над каждым таким зданием требуют индивидуального подхода и тщательной подготовки, чтобы максимально сохранить все его особенности. За последние несколько лет с использованием бюджетных субсидий в столице отреставрировали более 30 уникальных жилых исторических зданий", - добавили в комплексе.

Кроме того, в 2026 году планируется заменить 5 574 лифта в 1 594 домах. С 2018 года в Москве не осталось лифтов, прослуживших более 25 лет. Всего за последние 15 лет заменили свыше 52,3 тыс. лифтов, только в 2025 году - 4 495 лифтов.