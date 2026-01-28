Снегопад за двое с половиной суток увеличил снежный покров в Москве на 22 см

По данным метеостанции ВДНХ, за 27 и 28 января в столице выпало 130% осадков от месячной нормы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Обрушившийся на Москву в понедельник вечером снегопад за двое с половиной суток увеличил снежный покров в столице на 22 см. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Прирост снега в Москве за период с 26 по 28 января составил 22 см и в настоящее время высота снежного покрова на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, составляет 52 см", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что только за минувшие сутки прирост снега составил до 12 см, а количество осадков, выпавших в городе за прошедшую ночь, достигло 7-8 мм.

В этой связи собеседник агентства напомнил, что накануне в столице уже был обновлен суточный рекорд по осадкам: на метеостанции ВДНХ зафиксировано выпадение 13,2 мм осадков, тогда как прежнее рекордное значение в 10,6 мм осадков принадлежало 27 января 1995 года. "Сегодня также не исключено обновление рекорда - пока он составляет 8,4 мм осадков и принадлежит 1977 году, но только за минувшую ночь выпало близкое к этому количество - 8 мм", - заметили в Гидрометцентре РФ.

В общей сложности, пояснили синоптики, суммарно за прошедшие дни января в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 69 мм осадков, или 130% от месячной нормы, составляющей 53 мм. "При этом, согласно данным многолетних наблюдений, самым влажным в столице выдался январь 2005 года, когда за весь месяц выпало 97,5 мм осадков", - заключил собеседник агентства.