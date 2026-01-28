Матвиенко призвала решить проблему с нехваткой кадров в лесной отрасли

По словам председателя СФ, в отрасли не хватает порядка 12 тыс. сотрудников

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала разобраться, почему выпускники лесохозяйственных учебных заведений не идут на работу в лесную отрасль, где наблюдается нехватка специалистов.

В настоящее время, по словам председателя СФ, в отрасли не хватает порядка 12 тыс. сотрудников.

"У нас более 200 образовательных организаций, готовящих в разных формах специалистов для леса: высшие, колледжи, техникумы и так далее, - и только 53% работает в отрасли, 47% - это готовые кадры, на них государство тратит деньги. А где они? В лесу? Нет. Где они? Займитесь этим. Разберитесь, почему не идут, заканчивают учебное заведение и не идут работать в лесное хозяйство. Это очень плохо", - сказала она на пленарном заседании.