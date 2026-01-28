В обновленных школах Москвы количество кружков увеличилось на 60%

В школах появились новые спортивные, хореографические и гимнастические залы, IТ-полигоны и естественно-научные лаборатории

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число кружков и секций в столичных школах, где была проведена реконструкция, увеличилось в среднем на 60%. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Масштабная программа реконструкции учебных зданий "Моя школа" началась в столице в 2024 году.

"После обновления уже открылось 55 зданий, в дальнейшем ежегодно планируем реконструировать десятки школ. Проект создает современную и комфортную среду для учебы и всестороннего развития детей. В школах появляются новые спортивные, хореографические и гимнастические залы, ИТ-полигоны и естественно-научные лаборатории. Число кружков и секций в обновленных школах в среднем выросло в 1,5 раза - открылись новые интересные направления, например, 3D-моделирование, робототехника, управление дронами, балет и гейм-дизайн", - говорится в сообщении.

Например, в Вешняковской школе имени полного кавалера ордена Славы В. П. Бехтина благодаря обновлению здания на улице Реутовской открылось 17 кружков и секций. Теперь ученики могут заниматься футболом, баскетболом и художественной гимнастикой, а также посещать туристический клуб и школьный медиацентр. В театральной мастерской организуют мастер-классы по сценической речи, актерские тренинги и выступления артистов. Одним из самых популярных кружков стала студия балета, где ученики разучивают вариации классических танцев.

А в корпусе школы №1370 на Костромской улице после реконструкции дополнительным образованием охвачены 90% детей. Для занятий появились хореографический зал, естественно-научная лаборатория, творческая мастерская, а также наборы для робототехники. Открылись кружки по киберспорту, техническому моделированию и естественно-научным экспериментам.