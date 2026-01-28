В Подмосковье для уборки снега задействовали максимальное количество сил и средств

Подмосковные округа получили порядка 800 единиц техники от отраслевых министерств и ведомств для проведения уборки

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Максимальное количество сил и средств задействовали в уборке снега в Московской области. К ликвидации снегопада привлекли более 7 тыс. единиц спецтехники и свыше 30 тыс. рабочих, сообщила пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Читайте также Снежные рекорды Москвы. Как столица переживала сильные снегопады

"Сейчас задействовали максимальное количество сил и средств. На борьбу со снегом вышли более 7 тыс. единиц коммунальной и дорожной техники - тракторы, мини погрузчики, дорожные машины, самосвалы, 30 тыс. специалистов городского хозяйства, более 3 тыс. ручных роторов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ночью на муниципальных дорогах региона в уборке снега задействовали более 500 единиц спецтехники.

Отмечается, что подмосковные округа получили порядка 800 единиц техники от отраслевых министерств и ведомств для проведения уборки.

"Все службы работают в круглосуточном режиме", - подчеркнули в министерстве.