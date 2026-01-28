ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбществоБлокада Ленинграда

Заксобрание Ленобласти утвердило название памятной даты начала работы Дороги жизни

Инициатива направлена на историческую детализацию памятного дня
Редакция сайта ТАСС
11:09

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Заксобрание Ленинградской области приняло в трех чтениях законопроект, уточняющий название памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Эту инициативу утвердили на 75-м заседании областного парламента.

Читайте также

Блокада Ленинграда: как город жил, боролся и восстанавливался после войны

Как следует из карточки законопроекта, теперь официальная формулировка будет звучать как "День начала действия ледовой трассы Дороги жизни - 22 ноября". Ранее дата носила название "День открытия Дороги жизни - 22 ноября".

Инициатива направлена на историческую детализацию памятного дня. Изменение термина с "открытия" на "начала действия ледовой трассы" призвано более точно отразить события 22 ноября 1941 года. Именно в этот день по льду Ладожского озера в блокадный город отправилась первая колонна грузовиков с продовольствием.

Документ вносит изменение в статью 2 областного закона "О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области". После подписания губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко закон вступит в силу. 

РоссияБлокада ЛенинградаЛенинградская область