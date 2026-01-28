Заксобрание Ленобласти утвердило название памятной даты начала работы Дороги жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Заксобрание Ленинградской области приняло в трех чтениях законопроект, уточняющий название памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Эту инициативу утвердили на 75-м заседании областного парламента.

Как следует из карточки законопроекта, теперь официальная формулировка будет звучать как "День начала действия ледовой трассы Дороги жизни - 22 ноября". Ранее дата носила название "День открытия Дороги жизни - 22 ноября".

Инициатива направлена на историческую детализацию памятного дня. Изменение термина с "открытия" на "начала действия ледовой трассы" призвано более точно отразить события 22 ноября 1941 года. Именно в этот день по льду Ладожского озера в блокадный город отправилась первая колонна грузовиков с продовольствием.

Документ вносит изменение в статью 2 областного закона "О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области". После подписания губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко закон вступит в силу.