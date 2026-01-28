Москалькова: в 2025 году 20 тыс. участников СВО получили правозащитную поддержку

Для каждой семьи военнослужащего, попавшего в плен и без вести пропавшего, организовали соцсопровождение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 20 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей получили правозащитную поддержку омбудсменов в 2025 году. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Всего нашу правозащитную поддержку получили 20 тыс. участников СВО и членов их семей", - сказала она на пленарном заседании Госдумы, представляя доклад о деятельности уполномоченного за 2025 год.

Так, по словам Татьяны Москальковой, в отношении каждой семьи военнослужащего, попавшего в плен и без вести пропавшего, было организовано социальное сопровождение, установлен живой контакт, и сейчас более 10 тыс. человек находятся на связи с уполномоченными.

"Региональные уполномоченные также плотно работают с каждой обратившейся семьей военнослужащего из числа пленных, без вести пропавших, погибших", - сказала Москалькова.

По ее данным, более чем 600 участников СВО получили помощь омбудсменов для получения всех положенных социальных выплат, более 260 человек получили медицинскую помощь.