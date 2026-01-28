Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

Ему было 88 лет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Конструктор бронетанковой техники, один из создателей танка Т-90, Николай Александрович Молодняков умер на 89-м году жизни. Об этом сообщили в концерне "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех").

"27 января 2026 года на 89-м году жизни скончался выдающийся конструктор бронетанковой техники Николай Александрович Молодняков. Коллектив Концерна "Уралвагонзавод" выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича", - известили в концерне.

Там подчеркнули, что Николай Молодняков внес неоценимый вклад в разработку первого российского основного боевого танка Т-90. Активно он занимался и вопросами организации серийного производства машины. Молодняков также был ключевой фигурой в работах по усилению защиты и огневой мощи танков.

Конструктор активно способствовал продвижению российской бронетехники на мировом рынке. Испытания танков Т-72С и Т-90С на разных континентах под его руководством всегда проходили успешно. Это во многом способствовало подписанию контрактов с иностранными заказчиками на поставку и лицензионное производство техники.

Николай Молодняков родился 19 августа 1937 года в поселке Семеновский Горьковской (ныне Нижегородской) области. В 1959 году окончил Челябинский политехнический институт. Молодняков посвятил Уралвагонзаводу и Уральскому КБ транспортного машиностроения (УКБТМ) 66 лет жизни, пройдя путь от инженера-исследователя до заместителя главного конструктора. Его труд неразрывно связан с созданием, принятием на вооружение и модернизацией легендарных танков семейств Т-72 и Т-90, которые составляют основу бронетанковых войск страны. Молодняков - заслуженный конструктор Российской Федерации, почетный машиностроитель, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат технических наук, дважды Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.