Володин: Москалькова и Памфилова изменили институт омбудсмена в России

Председатель Госдумы отметил, что институт уполномоченных по правам человека эффективно работает не только на федеральном уровне, но и в регионах

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и бывший омбудсмен Элла Памфилова изменили институт уполномоченного, упор в работе делается на проблемы граждан. Ранее же работа велась по западным лекалам, о правах человека забывали, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы с вами помним, как этот институт проходил становление. Все уходило, как правило, в совершенно другую сферу, где о человеке забывали, а работа велась по лекалам европейских государств и Госдепа. И этот институт использовали не для помощи гражданам, не для укрепления страны, а наоборот. <...> Надо сказать, что именно с приходом Памфиловой и затем уже на протяжении 10 лет с Москальковой на этой должности многое изменилось и изменилось именно с упором на решение вопросов, проблем человека", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что институт уполномоченных по правам человека эффективно работает не только на федеральном уровне, но и в регионах. Уполномоченные стали ответственны перед гражданами и страной, добавил председатель Госдумы.

Володин выразил слова благодарности Москальковой, отметив ее профессионализм и неравнодушие. Также он поблагодарил и региональных уполномоченных. "Это очень тяжелая, ответственная, непростая работа", - добавил.