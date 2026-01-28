Пробки в Москве достигли восьми баллов

Сложности на дорогах создают погодные условия, в частности, непрекращающийся снегопад

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Автомобильные заторы в Москве в среду днем оцениваются в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс пробки" на 13:20.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД.

Как уточнили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), сложности на дорогах создают погодные условия, в частности, непрекращающийся снегопад. По данным ЦОДД, движение затруднено на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе; внешней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов; внутренней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады; шоссе Энтузиастов в районе МКАД по направлению в область.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что снегопад в Москве с разной интенсивностью продолжится как минимум до 29 января. На территории Москвы действует оранжевый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Московской области до 21:00 мск четверга объявлен желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погоды.