На Миусской площади оградили четырехметровую снежную дюну

Территория складирования снега огорожена, таблички на заборах информируют о том, что территория закрыта "в связи с ликвидацией последствия снегопада"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы оградили место складирования снега в центральном районе города, которое граждане окрестили "Миусская дюна", передает корреспондент ТАСС.

Из за второго в году сильного снегопада коммунальные службы вновь начали свозить снег на Миусскую площадь, повторно сформировав снежные навалы высотой около 4 метров. После первого сильного снегопада образовавшаяся "дюна" стала одной из достопримечательностей Москвы, граждане свободно забирались на нее, делали там горки, фотографировались и даже устраивали вечеринки.

Территория складирования снега огорожена, таблички на заборах информируют о том, что территория закрыта "в связи с ликвидацией последствия снегопада", граждан просят использовать пути объезда и обхода. Есть и шутливые указатели, на одном из которых написано: "Портал временно закрыт, используйте другие волшебные порталы".

Москва готовится к рекордному уровню осадков, высота снежного покрова может превысить 60 см, что втрое превышает норму.