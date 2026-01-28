В медицинском комплексе ДВФУ увеличилось число операций

Чаще всего граждане обращаются за помощью после травм на опорно-двигательном аппарате

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Врачи Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета (МК ДВФУ) провели 14,8 тыс. операций в 2025 году, что на 9,7% больше, чем в 2024 году. Об этом во время пресс-конференции, посвященной внедрению новых медицинских технологий и комплексной реабилитации участников специальной военной операции на базе Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, рассказал заместитель главного врача по хирургии МК ДВФУ Андрей Силаев.

"В 2025 году у нас было проведено 14,8 тыс. оперативных вмешательств, в 2024 году - 13,5 тыс. операций, рост составил 9,7%. В 2023 году было выполнено 11,4 тыс. операций. Если мы будем сравнивать последние три года, то более чем на 30% мы сделали больше оперативных вмешательств", - сказал он в пресс-центре ТАСС Дальний Восток.

По словам Силаева, в 2025 году в медицинский комплекс ДВФУ обратилось 63,5 тыс. пациентов, что на 21% выше, чем в 2024 году. Кроме того, он отметил рост числа участников СВО, которые обратились за медицинской помощью к специалистам комплекса.

"То есть мы начали осенью 2022 года, тогда у нас обратилось всего 30 пациентов. Последняя цифра, в 2025 году обратилось 1,2 тыс. пациентов. Им было оказано 2,9 тыс. услуг, что примерно в 2,5 раза больше. Топ регионов, откуда обращаются участники СВО - это Хабаровский край, Амурская область, Камчатка, Кемерово и Омская область", - уточнил он.

Заведующая отделением реабилитации Медицинского комплекса ДВФУ Татьяна Кантур уточнила, что чаще всего граждане обращаются за помощью после операций и травм на опорно-двигательном аппарате, последствий перенесенных инсультов и нейрохирургических операций. Участники СВО поступают в медцентр с различными травмами, ранениями, а также посттравматическим синдромом.

Взаимодействие с Китаем

Заведующий психологической службой ДВФУ Александр Сергиевич уточнил, что врачи из Китайской Народной Республики активно делятся технологиями, связанными с восстановительной медициной со специалистами комплекса.

"Мы активно работаем с коллегами из Китая [по вопросам] восстановительной медицины. С удовольствием делятся технологиями медики из нашей соседней страны. У нас в перспективе также развернуть кабинеты потом уже, может быть, дело дойдет до отделений, где мы будем комплексно оказывать помощь восстановительного, реабилитационного характера всем нуждающимся", - сказал он.

Сергиевич отметил, что вопрос открытия первого подобного кабинета в МК ДВФУ прорабатывается. Первые наработки появятся к середине 2026 года.