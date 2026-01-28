В Москве продолжат работы по повышению безопасности на дорогах

В 2025 году установили и отремонтировали 186 км металлических барьерных ограждений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Порядка 25 млн кв. м асфальтобетонного покрытия и 61 км металлических барьерных ограждений обновят в Москве в 2026 году. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В 2025 году в Москве отремонтировали 27 млн кв. м дорожного полотна. С 2015 года реализуется программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений. Устаревшие конструкции заменяют новые мощные барьеры, они поглощают кинетическую энергию удара при столкновении и препятствуют выезду транспортных средств на встречную полосу движения. В 2025 году установили и отремонтировали 186 км металлических барьерных ограждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате комплексного подхода по повышению безопасных условий количество ДТП с выездом на полосу встречного движения уменьшилось почти в три раза - с 315 в 2015 году до 113 в 2025 году.

"25 млн кв. м асфальтобетонного покрытия и 61 км металлических барьерных ограждений обновим в этом году", - анонсировали в комплексе.