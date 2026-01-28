В Москве началось прощание с Александром Олейниковым

Телеведущий и продюсер будет похоронен на Троекуровском кладбище

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Церемония прощания с продюсером, режиссером и телеведущим Александром Олейниковым началась в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Гроб с телом покойного установлен в центре зала. Рядом расположен портрет Олейникова. Зал заполнен траурными венками и цветочными композициями от родных, близких, друзей, коллег, руководства и коллективов Первого канала, Академии российского телевидения, а также ряда других профессиональных и общественных организаций.

Проститься с Олейниковым пришли его коллеги, кинематографисты и творческие деятели: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Ренат Давлетьяров, продюсер Антон Калинкин, народные артисты РФ Дмитрий Маликов и Лариса Долина, режиссер Федор Бондарчук и другие.

© ТАСС

Александр Олейников умер ночью 24 января на 61-м году жизни. По предварительной информации, вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Телеведущий и продюсер будет похоронен на Троекуровском кладбище.