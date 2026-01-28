Прощание с Владиславом Чернушенко состоится в Петербурге 30 января

Чернушенко похоронят на Смоленском кладбище

Редакция сайта ТАСС

Владислав Чернушенко © Юрий Белинский/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР художественным руководителем Академической капеллы Санкт-Петербурга, почетным гражданином города Владиславом Чернушенко пройдет 30 января. Об этом сообщается в Telegram-канале Капеллы.

"Сообщаем, что прощание с маэстро Владиславом Александровичем Чернушенко состоится 30 января (пятница)", - говорится в сообщении музыкального учреждения.

В 10:00 начнется гражданская панихида в Капелле, в 13:00 - отпевание в Смольном соборе. Чернушенко будет похоронен на Смоленском кладбище.

Владислав Чернушенко умер 27 января в возрасте 90 лет после тяжелой болезни. Его творческий путь был связан с ведущими музыкальными коллективами и образовательными учреждениями Ленинграда/ Петербурга. Более двадцати лет он возглавлял Санкт-Петербургскую консерваторию, более полувека - старейшее музыкальное учреждение России - Государственную академическую капеллу Санкт-Петербурга.