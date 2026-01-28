Любимова выразила соболезнования из-за смерти Олейникова

Министр культуры отметила, что режиссер относился к своему делу с большой любовью

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Продюсер и режиссер Александр Олейников создавал яркие проекты и относился к своему делу с большой любовью. Такими словами соболезнований поделилась министр культуры РФ Ольга Любимова, телеграмму которой на прощании зачитал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

"Прискорбной новостью стал уход из жизни Александра Анатольевича Олейникова - талантливого режиссера, сценариста, продюсера и телеведущего. Его творческий путь был неразрывно связан с отечественным телевидением и кинематографом. Александр Анатольевич создавал яркие проекты, делился опытом с молодым поколением и относился к своему делу с большой любовью", - указала министр.

Она добавила, что его мастерство, целеустремленность и самоотдача вызывали уважение в профессиональном сообществе. "Светлая память об Александре Анатольевиче сохранится в сердцах всех, кто был с ним знаком. Искренние соболезнования родным и близким", - резюмировала Любимова в телеграмме.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Он пришел на телевидение в 1985 году. Работал на каналах "ТВ-6", НТВ, "Россия" и ТВЦ, а также на Первом канале. В начале 2000-х Олейников стал членом Академии российского телевидения.

Он умер ночью 24 января на 61-м году жизни. По предварительной информации, вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Телеведущий и продюсер будет похоронен на Троекуровском кладбище.