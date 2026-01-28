Эксперт Малеев отметил отсутствие условий в РФ для распространения вируса Нипах

Советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора также указал, что сравнивать COVID-19 и Нипах крайне некорректно

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Экологических и эпидемиологических условий для распространения вируса Нипах в РФ нет. Об этом ТАСС сообщил советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствуют сочетание экологических и эпидемиологических условий, которые наблюдались в местах вспышек в Южной и Юго-Восточной Азии. Основные переносчики Нипах - плодовые летучие мыши рода Pteropus. Эти виды обитают в тропических и субтропических регионах Азии, Австралии и Африки, их естественный ареал не охватывает территорию России", - сказал Малеев.

Он отметил, что сравнивать COVID-19 и вирус Нипах крайне некорректно. Это разные вирусы с разными путями передачи, масштабом распространения и показателями летальности. COVID-19 показал высокую заразность и привел к пандемии. Вирус Нипах отличается высокой смертностью и чаще вызывает локальные вспышки, преимущественно при контакте с животными, с зараженными объектами окружающей среды или при тесном долгом контакте между людьми. Упрощенные сравнения вводят в заблуждение граждан и мешают адекватной оценке рисков.

В настоящее время случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано. В РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр". Система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.

Эксперт представил рекомендации для путешественников в эндемичные регионы: избегать контакта с больными животными, соблюдать правила личной гигиены, использовать антисептические средства, мыть фрукты и овощи перед употреблением, избегать употребления воды из непроверенных источников.

Симптомы

Первыми симптомами заболевания являются сильная головная боль, общая слабость, повышение температуры тела, признаки поражения центральной нервной системы.

Вакцин против вируса Нипах нет, поэтому меры профилактики остаются самым верным способом защитить себя.